Ще 17 українських військових звільнили з полону
19:15, 17 листопада 2014Суспільство
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З полону бойовиків на Донбасі звільнено ще 17 українських військових.
REUTERS
Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Twitter.
Читайте такожЗ початку АТО на сході загинули 1052 українських військових"Звільнено 17 військових, які утримувалися в полоні в Донецьку. Зокрема, 4 військовослужбовців Нацгвардії, 7 Збройних сил України, 6 - із добровольчих батальйонів", - зазначив глава держави.
Звільнено 17 військових, які утримувалися в полоні в Донецьку. Зокрема, 4 військовослужбовці нацгвардіі, 7 ЗСУ, 6 з добровольчих батальйонів
— Петро Порошенко (@poroshenko) November 17, 2014
Нагадаємо, за підрахунками активістів, станом на 15 листопада в полоні бойовиків залишались більше 700 українців.
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