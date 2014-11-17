Ще 17 українських військових звільнили з полону

Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Twitter.

Читайте такожЗ початку АТО на сході загинули 1052 українських військових"Звільнено 17 військових, які утримувалися в полоні в Донецьку. Зокрема, 4 військовослужбовців Нацгвардії, 7 Збройних сил України, 6 - із добровольчих батальйонів", - зазначив глава держави.

Звільнено 17 військових, які утримувалися в полоні в Донецьку. Зокрема, 4 військовослужбовці нацгвардіі, 7 ЗСУ, 6 з добровольчих батальйонів — Петро Порошенко (@poroshenko) November 17, 2014

Нагадаємо, за підрахунками активістів, станом на 15 листопада в полоні бойовиків залишались більше 700 українців.