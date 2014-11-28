ФСБ видає російським журналістам в Україні фальшиві посвідчення іноземних ЗМІ - Лубківський

Спецслужби Росії видають своїм журналістам фальшиві посвідчення для роботи в Україні.

Про це повідомив радник голови Служби безпеки України Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Facebook.

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"Нещодавно на території Закарпатської області російські журналісти у складі знімальної групи програми «Вести» телеканалу «Россия 24» за завданням редакції телеканалу «РТР», готували відео-репортаж щодо «утисків у зазначених обласних центрах російськомовних громадян України та угорської нацменшини Закарпаття, намагань української влади представити їх як сепаратистів та екстремістів». При цьому, для дотримання вимог конспірації та на виконання інструктажу співробітника ФСБ РФ їм було надано документи прикриття, які, нібито, акредитують їх як журналістів фінського телеканалу «МТВ-3»…" - пише він.

Також Лубківський зазначив, що журналіст російського «Первого канала», представляючись білоруським журналістом, готував у Хмельницькій області телевізійний сюжет про "факти утисків російськомовного населення в регіоні, заборону служіння на церковнослов'янскій мові в храмах УПЦ, господарський і культурний занепад західних регіонів України, бездіяльність влади...".