Папа Римський і патріарх Константинопольський закликали до миру в Україні

Як передає радіо "Свобода", служителі церков опублікували з цього приводу спільну декларацію, підкресливши важливість досягнення миру в Україні.

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"Ми закликаємо всі зацікавлені сторони йти шляхом діалогу і поваги міжнародного права для того, щоб покласти край конфлікту і дозволити всім українцям жити в гармонії", - йдеться у зверненні.

Крім того лідери римо-католицької і православної церков закликали до "конструктивного діалогу з ісламом на принципах поваги та дружби".