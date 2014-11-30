Папа Римський і патріарх Константинопольський закликали до миру в Україні
20:43, 30 листопада 2014Суспільство
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Папа Римський Франциск і патріарх Константинопольський Варфоломій І закликали до миру в Україні і звернулися до всіх сторін для вирішення конфлікту продовжити діалог на основі міжнародного права.
REUTERS
Як передає радіо "Свобода", служителі церков опублікували з цього приводу спільну декларацію, підкресливши важливість досягнення миру в Україні.
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"Ми закликаємо всі зацікавлені сторони йти шляхом діалогу і поваги міжнародного права для того, щоб покласти край конфлікту і дозволити всім українцям жити в гармонії", - йдеться у зверненні.
Крім того лідери римо-католицької і православної церков закликали до "конструктивного діалогу з ісламом на принципах поваги та дружби".
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