Турчинов прокоментував скандальні висловлювання своєї дружини про ЛГБТ, згадав про Закон Божий

Турчинов заявив, що правозахисники навішують на його дружину ярлики.

Секретар РНБО Олександр Турчинов став на захист своєї дружини Ганни, яку звинуватили у гомофобії.

"Мене дивує коли ті, хто називає себе правозахисниками, безапеляційно виступають проти свободи слова, проти права на власну позицію і думку, яка відрізняється від їхніх упереджень", - пише він на своїй сторінці у Facebook.

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Турчинов зазначив, що ставлення його дружини до сімейних цінностей і захисту від моральної деформації шкільної програми - "вияв християнської, громадянської та професійної позиції". За його словами, ця позиція повністю відповідає "Закону Божому і Конституції України".

"Спроби захисників ЛГБТ спільноти навішувати на мою дружину ярлики і вимоги звільнити її з роботи є свідченням їхньої ангажованості, агресивності та правової обмеженості", - додав секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, низка правозахисних організацій виступила зі зверненням, в якому висловлює обурення гомофобними дискримінаційними заявами декана факультету природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Ганни Турчинової.

Зазначається, що 16 червня в ЗМІ з'явилося інтерв'ю з Турчиновою, в якій вона "вдалася до антиконституційних, відверто гомофобних, дискримінаційних, ксенофобних та антинаукових тверджень».