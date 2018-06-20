Правозахисники вимагають звільнити дружину Турчинова з університету Драгоманова через гомофобію (відео)

Правозахисникам та ЛГБТ-активістам не сподобався блог Турчинової про "гомодиктатуру" та заяви щодо "гендерної ідеології".

Низка правозахисних організацій виступила із зверненням, в якому висловлює обурення гомофобними та дискримінаційними заявами декана факультету природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Ганни Турчинової. Правозахисники вимагають від ректору закладу її звільнення.

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Зазначається, що 16 червня у ЗМІ з’явилось інтерв’ю з Турчиновою, в якій вона «вдалася до антиконституційних, відверто гомофобних, дискримінаційних, ксенофобних та антинаукових тверджень».

«Інформаційним приводом для матеріалу на “Громадському ТБ” став опублікований пані Турчиновою блог під назвою “Гомодиктатура. Частина 1. Як розбещувати дітей”, в якому вона виступила з критикою антидискримінаційних правок до шкільних підручників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України», – повідомляється у зверненні.

Наголошується, що у цій публікації Турчинова робить заяви щодо “гендерної ідеології”, використовуючи звороти на кшталт “мракобєсіє”, “антинаукова ідеологія, яка веде до вимирання”, а також демонструє вразливість до конспірологічних теорій.

У своєму інтерв'ю вона також висловила твердження про те, що представники ЛГБТ є “відхиленням від норми”, гомосексуальність — хворобою, а дискримінації жінок в Україні не існує.

Правозахисники звернулись до ректора університету імені М.П. Драгоманова Віктора Андрущенка з вимогою звільнити Ганну Турчинову з посади. Вони також звернулись до Державної служби якості освіти України з проханням здійснити державний нагляд за діяльністю університету щодо дотримання вимог законодавства про освіту.

До звернення долучились «Центр інформації про права людини», «Українська Гельсінська спілка з прав людини», «Освітній дім прав людини — Чернігів», «Центр громадянської просвіти “Альменда”, «Правозахисний ЛГБТ Центр “Наш світ», «ХОФ “Громадська Альтернатива», «ГО “Асоціація ЛГБТ “ЛІГА”», «Центр Громадянських Свобод», «Інформаційно-просвітницький центр"ВІСЬ" (Вінниця)», «ГО “КиївПрайд» та «БО "ВБО "Легалайф-Україна».

Нагадаємо, 17 червня в Києві відбувся Марш рівності "КиївПрайд". Захід проходив під посиленим контролем з боку правоохоронців.

Противники Маршу рівності, серед яких - націоналісти і релігійні активісти, зранку 17 червня проводили власну акцію протесту. Учасники протесту тримали плакати з гаслами: "Мама-тато - добре, тато-тато - погано" і "Не голосуй за лояльного до ЛГБТ".

Ще до початку акції протести вилились у сутичку націоналістів з поліцією на вулиці Володимирській: правоохоронці затримали 57 осіб, однак того ж дня усіх відпустили.