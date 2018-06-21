У Словаччині заявили про затримання терориста з України - ЗМІ (фото, відео)
У словацькому місті Кошице правоохоронці затримали за підозрою у тероризмі українця з підробленим угорським паспортом.
Про це повідомляє ТСН, посилаючись на місцеве видання noviny.sk.
Читайте також"Приїхав захищати від "укрфашистів": на Донбасі "засвітився" черговий російський військовий (відео)
Місцевий прокурор Мілан Філічко повідомив журналістам, що підозрюваного затримано за запитом з київського Інтерполу.
За його словами, чоловік проживав у Кошице близько двох років. Правоохоронці ідентифікували його справжнє ім’я як "Володимир Г.".
"Чоловіка розшукували за підозрою в скоєнні таких злочинів: нанесення навмисної шкоди здоров'ю, погрози вбивства, незаконне утримання заручників, бандитизм, тероризм, напад на посадових осіб та інше", - підкреслив прокурор.
Він також зазначив, що затриманий й дотепер, найімовірніше, продавав зброю терористичним угрупованням.
Наразі затриманий перебуває у в’язниці, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання про можливу екстрадицію до України.
Раніше терорист "ДНР" Олександр Бородай озвучив справжні втрати серед російських найманців на Донбасі.