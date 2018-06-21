У Словаччині заявили про затримання терориста з України - ЗМІ (фото, відео)

09:42, 21 червня 2018
Суспільство
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У Словаччині упіймали терориста / noviny.sk

Про це повідомляє ТСН, посилаючись на місцеве видання noviny.sk

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Місцевий прокурор Мілан Філічко повідомив журналістам, що підозрюваного затримано за запитом з київського Інтерполу. 

За його словами, чоловік проживав у Кошице близько двох років. Правоохоронці ідентифікували його справжнє ім’я як "Володимир Г.".

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"Чоловіка розшукували за підозрою в скоєнні таких злочинів: нанесення навмисної шкоди здоров'ю, погрози вбивства, незаконне утримання заручників, бандитизм, тероризм, напад на посадових осіб та інше", - підкреслив прокурор.

Він також зазначив, що затриманий й дотепер, найімовірніше, продавав зброю терористичним угрупованням. 

Наразі затриманий перебуває у в’язниці, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання про можливу екстрадицію до України. 

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Теги: #терорист#Словаччина