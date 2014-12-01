В Україні створено інститут уповноваженого з прав інвалідів

Як повідомили в прес-службі президента, відповідний указ Петро Порошенко підписав сьогодні. Посада вводиться відповідно до вимог Конвенції ООН з прав інвалідів та згідно з п. 28 ч. 1 ст. 106 Конституції.

Серед пріоритетних завдань роботи уповноваженого - впровадження міжнародних стандартів інтеграції людей з інвалідністю в житті суспільства, виховання поваги до особливостей цих людей.

Згідно з документом, уповноважений буде займатися забезпеченням дотримання прав та інтересів людей з інвалідністю, зокрема, питаннями забезпечення належних умов для реалізації громадянських, соціальних, економічних і культурних прав і законних інтересів людей з інвалідністю, в тому числі тих, які отримали інвалідність в зоні проведення антитерористичної операції, інвалідів війни, недопущення їх дискримінації.