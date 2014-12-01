Міграційна служба запевняє, що бойовики не могли вкрасти чисті бланки паспортів України

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДМС України, ще до захоплення Донецька та Луганська, у травні-червні поточного року, всі наявні у підрозділах міграційної служби у Донецькій та Луганській областях чисті бланки паспорта громадянина України було вилучено та передано до ДМС України.

У звільнених районах Донецької та Луганської областей підрозділи міграційної служби забезпечуються бланками виключно у кількостях, необхідних для поточного оформлення документів громадянам.

Читайте такожУ Донецьку бойовики викрали партію бланків українських паспортівПриміщення міграційної служби у Донецьку, Луганську та інших захоплених містах перебувають під контролем терористів, як і приміщення інших органів влади, проте чистих бланків паспортів у цих підрозділах немає, запевнили у Державній міграційній службі.

Як повідомляв УНІАН, заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий заявляв, що 28 листопада в Донецьку бойовики захопили приміщення міграційної служби та викрали бланки українських паспортів. Він не виключив, що в подальшому ці паспорти можуть бути використані як бойовиками, так і російськими найманцями у злочинних цілях.