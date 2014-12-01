Міграційна служба запевняє, що бойовики не могли вкрасти чисті бланки паспортів України
Державна міграційна служба заявляє, що вжила вичерпних заходів для запобігання потрапляння до терористів чистих бланків паспортів громадянина України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДМС України, ще до захоплення Донецька та Луганська, у травні-червні поточного року, всі наявні у підрозділах міграційної служби у Донецькій та Луганській областях чисті бланки паспорта громадянина України було вилучено та передано до ДМС України.
У звільнених районах Донецької та Луганської областей підрозділи міграційної служби забезпечуються бланками виключно у кількостях, необхідних для поточного оформлення документів громадянам.
Читайте такожУ Донецьку бойовики викрали партію бланків українських паспортівПриміщення міграційної служби у Донецьку, Луганську та інших захоплених містах перебувають під контролем терористів, як і приміщення інших органів влади, проте чистих бланків паспортів у цих підрозділах немає, запевнили у Державній міграційній службі.
Як повідомляв УНІАН, заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий заявляв, що 28 листопада в Донецьку бойовики захопили приміщення міграційної служби та викрали бланки українських паспортів. Він не виключив, що в подальшому ці паспорти можуть бути використані як бойовиками, так і російськими найманцями у злочинних цілях.