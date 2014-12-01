У Криму пором із пасажирами майже всю ніч простояв у Керченській протоці (фото)

У анексованій Керчі через негоду пором з пасажирами на борту кілька годин простояв на якорі в Керченській протоці, не маючи можливості пристати до берега. Інформація про це з'явилася в соціальних мережах у понеділок, 1 грудня, передає "Крим.Реалії".

Як повідомив житель анексованої Керчі Олег Ісаченко в соцмережі «ВКонтакте», о 2.00 годині ночі пором «Олімпіада» вийшов з переправи порту «Кавказ». Через сорок хвилин паром кинув якір в Керченській протоці й капітан повідомив пасажирам, що через погіршення погодних умов паром не може причалити до берега.

«6:40 і ми на забитому під зав'язку поромі «Олімпіада» ось уже 4:00 як дрейфуємо в протоці. Пасажири сплять враскорячку, скупили весь чай, з'їли всі чіпси. Благо, на поромі тепло і працюють телевізори. Дивно, звичайно, адже вітру практично немає», – повідомив керчанин.

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Пізніше Олег Ісаченко додав: «8.30, на борту окрім чіпсів немає взагалі ніяких продуктів харчування. Капітан розводить руками, пасажири вимагають викликати МНС або буксир, щоб допомогли пришвартувати паром до берега».

Пізніше пасажир порома додав, що о 9.00 ранку з порту «Крим» вийшов пором «Іонас», тому пором «Олімпіада» підняв якір і почав рух у бік Криму.

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Прес-служба Єдиної транспортної дирекції поки не коментує подію.

Як повідомлялося раніше, у ніч з 30 листопада на 1 грудня робота Керченської переправи була припинена через сильний вітер. До ранку вітер у протоці стих, на переправі намагалися запускати пробні рейси.