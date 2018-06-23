У США помер відомий поет, уродженець Києва Наум Коржавін

Коржавіну було 92 роки, в СРСР він близько семи років провів у засланнях, а згодом був змушений емігрувати.

У Сполучених Штатах 22 червня помер поет, прозаїк, драматург і мемуарист Наум Коржавін. Йому було 92 роки, він разом з дочкою жив в університетському містечку Чапел-Хілл, що в штаті Північна Кароліна.

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Про це повідомляє Радіо Свобода. Справжнє ім'я Коржавіна - Наум Мойсейович Мандель. Він народився в Києві у 1925 році. У 1945-му вступив в московський Літературний інститут, у 1947-му був заарештований в розпал кампанії по боротьбі з космополітизмом. Близько семи років провів у засланнях, проте зміг закінчити гірничий технікум. Після реабілітації друкувався в московських журналах, видав кілька поетичних збірок, виступав на захист Андрія Синявського, Юлія Даніеля, ряду правозахисників, що призвело до вимушеної еміграції в 1973 році.

Коржавін довгий час жив у Бостоні. З кінця 80-х кілька разів приїжджав до СРСР і пострадянські країни. У 2006 році було видано його об'ємний двотомник спогадів «У спокусах кривавої епохи». У книзі Коржавін написав, зокрема, про Україну і Києв під час Голодомору в 1932-1933 роках.

Як повідомляв УНІАН, раніше на 82 році життя помер видатний український поет Іван Драч.