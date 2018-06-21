У Києві прощаються з видатним українським поетом Іваном Драчем (фото)

Українського поета та дисидента поховають у Теліжинцях Київської області.

У Володимирському соборі в Києві відбувається прощання з українським поетом, перекладачем, кіносценаристом, драматургом, державним і громадським діячем Іваном Драчем.

Як передає кореспондент УНІАН, попрощатися з поетом прийшли президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною, члени уряду разом з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Кияни, представники інтелігенції та небайдужі принесли квіти.

Читайте такожСтало відомо, де поховають відомого українського поета

Поминальну літургію проводить патріарх Києва та усієї Русі-України, глава Української православної церкви Київського Патріархату Філарет.

"Наш обов'язок якраз помолитися. Не тільки попрощатися, а помолитися, щоб Господь простив йому вільні і невільні гріхи. Якщо ми любимо його, то помолимось, щоб Господь простив йому і дав йому вічне блаженне життя. От тоді це і буде виявлення нашої любові, нашої шани до Івана Федоровича Драча, тому я закликаю всіх вас молитися, щоб Господь простив йому гріхи і дарував йому вічне блаженне життя", - сказав Філарет.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня у Феофанії після важкої хвороби помер видатний український поет Іван Драч.

Герой України Іван Драч народився у 1936 році. Був першим головою Народного Руху України, тричі обирався до Верховної Ради.