В окупованому Криму після ДТП помер активіст Караметов

23:05, 23 червня 2018
Суспільство
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Караметова в районі Старого Криму збило авто / фото facebook.com/namatullaev

Про це повідомив журналіст Шевкет Наматуллаєв у Facebook.

За його словами, Караметова в районі Старого Криму збило авто. Він помер у лікарні, не приходячи до тями. 

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Нагадаємо, у 2017 Сервер Караметов влаштував одиночний пікет на підтримку заарештованого лідера кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза біля будівлі Верховного суду окупованого Криму в Сімферополі. Його затримали, склали два адмінпротоколи - за "порушення порядку проведення одиночних пікетів" і "опір співробітникам поліції" та арештували на 10 діб

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Теги: #Крим#ДТП#активіст#Крим Караметов