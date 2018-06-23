В окупованому Криму після ДТП помер активіст Караметов

Чоловік помер на 77 році життя.

В окупованому Криму після автомобільної аварії помер 76-річний активіст Сервер Караметов.

Про це повідомив журналіст Шевкет Наматуллаєв у Facebook.

За його словами, Караметова в районі Старого Криму збило авто. Він помер у лікарні, не приходячи до тями.

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Нагадаємо, у 2017 Сервер Караметов влаштував одиночний пікет на підтримку заарештованого лідера кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза біля будівлі Верховного суду окупованого Криму в Сімферополі. Його затримали, склали два адмінпротоколи - за "порушення порядку проведення одиночних пікетів" і "опір співробітникам поліції" та арештували на 10 діб.