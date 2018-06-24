На лінії зіткнення затримали вантажівку з картинами вартістю понад 3,5 мільйона гривень (фото)
На КПВВ «Новотроїцьке» правоохоронці викрили спробу перевезення через лінію зіткнення 210 картин вартістю понад 3,5 млн грн.
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Про це повідомляє прес-центр командування Об’єднаних сил у Facebook.
В поле зору правоохоронців потрапив автомобіль "Газель".
«Під час огляду встановлено, що водій вказаного транспортного засобу на підставі документів з ознаками підробки намагався перевезти із тимчасово окупованої території картини відомого художника Василя Кікіньова у кількості 210 штук орієнтовною вартістю понад 3,5 млн грн», - йдеться у повідомленні.
Складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.204-3 КУпАП. Товарно-матеріальні цінності вилучено до прийняття законного рішення, додали в прес-центрі.
Як повідомляв УНІАН, раніше прикордонники затримали чоловіка на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» в Донецькій області із забороненою в Україні «георгіївською стрічкою» та друкованою продукцією терористичного угруповання «ДНР».