На лінії зіткнення затримали вантажівку з картинами вартістю понад 3,5 мільйона гривень (фото)

20:12, 24 червня 2018
Суспільство
662 0
В поле зору правоохоронців потрапив автомобіль "Газель" / фото facebook.com/pressjfo.news

Читайте такожНа КПВВ "Новотроїцьке" жінка-водій навмисне наїхала на прикордонника

Про це повідомляє прес-центр командування Об’єднаних сил у Facebook.

В поле зору правоохоронців потрапив автомобіль "Газель".

«Під час огляду встановлено, що водій вказаного транспортного засобу на підставі документів з ознаками підробки намагався перевезти із тимчасово окупованої території картини відомого художника Василя Кікіньова у кількості 210 штук орієнтовною вартістю понад 3,5 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Вартість картин становить понад 3,5 млн грн / фото facebook.com/pressjfo.news

Складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.204-3 КУпАП. Товарно-матеріальні цінності вилучено до прийняття законного рішення, додали в прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, раніше прикордонники затримали чоловіка на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» в Донецькій області із забороненою в Україні «георгіївською стрічкою» та друкованою продукцією терористичного угруповання «ДНР».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #КПВВ#Новотроїцьке