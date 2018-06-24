На лінії зіткнення затримали вантажівку з картинами вартістю понад 3,5 мільйона гривень (фото)

На КПВВ «Новотроїцьке» під час огляду автомобіля було виявлено полотна художника Василя Кікіньова.

На КПВВ «Новотроїцьке» правоохоронці викрили спробу перевезення через лінію зіткнення 210 картин вартістю понад 3,5 млн грн.

Читайте такожНа КПВВ "Новотроїцьке" жінка-водій навмисне наїхала на прикордонника

Про це повідомляє прес-центр командування Об’єднаних сил у Facebook.

В поле зору правоохоронців потрапив автомобіль "Газель".

«Під час огляду встановлено, що водій вказаного транспортного засобу на підставі документів з ознаками підробки намагався перевезти із тимчасово окупованої території картини відомого художника Василя Кікіньова у кількості 210 штук орієнтовною вартістю понад 3,5 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.204-3 КУпАП. Товарно-матеріальні цінності вилучено до прийняття законного рішення, додали в прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, раніше прикордонники затримали чоловіка на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» в Донецькій області із забороненою в Україні «георгіївською стрічкою» та друкованою продукцією терористичного угруповання «ДНР».