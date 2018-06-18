"Просто не помітив": на в'їзді до Новотроїцького затримали чоловіка через "георгіївську стрічку"

Чоловік пояснив прикордонникам, що нібито просто не звертав уваги, що має заборонені предмети у своєму авто - окрім стрічки у нього знайшли газету.

Прикордонники затримали чоловіка на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» в Донецькій області з забороненою в Україні «георгіївською стрічкою» та друкованою продукцією терористичного угруповання «ДНР». Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Повідомляється, що вчора в КПВВ «Новотроїцьке» прибув автомобіль «ВАЗ» під керуванням громадянина України 1972 року народження.

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«Під час візуального огляду автомобіля прикордонники Донецького загону помітили на дзеркалі заднього виду «георгіївську стрічку». Автомобіль був виведений із загального потоку та перевірений спільною оглядовою групою зі складу Об'єднаних сил - оперативників Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ, ДФСУ та СБУ. В результаті, під переднім сидінням виявлено ще й друковану продукцію так званої ДНР, зокрема - газету «Донецкая Республика», - сказано у повідомлені.

Відзначається, що чоловік пояснив прикордонникам, що нібито просто не звертав уваги, що має заборонені предмети у своєму авто.

В Держприкордонслужбі нагадали, що за публічне використання, демонстрацію «георгіївської стрічки» передбачена адміністративна відповідальність за ч.3 ст. 173 КУпАП («Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки»).

Наразі громадянина для встановлення обставин передано співробітникам Національної поліції.

Як повідомляв УНІАН, у травні двох росіян не пустили до України через "георгіївські" стрічки.