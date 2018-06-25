Адвокат Сенцова розповів, хто може змусити Путіна звільнити його підзахисного

Адвокат українського політв'язня зазначив, що знає "таку людину, яка певним чином натиснула, або попросила, і Путін виконав".

Президент Росії Володимир Путін прислухається до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана у питанні звільнення українського режисера Олега Сенцова, який голодує в російській колонії.

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Про це заявив Крим.Реалії адвокат українця Дмитро Дінзе. «Я знаю таку людину, яка певним чином натиснула, або попросила, і Путін виконав. Це президент Туреччини… Якраз до нього прислуховується Володимир Володимирович», – сказав Дінзе.

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, які перебувають у російських тюрмах. 31 травня він заявив, що його «не цікавить обмін», бо він – «людина, яка йде до кінця».

Як повідомляв УНІАН, саме за сприяння турецького президента 25 жовтня 2017 року засуджених в анексованому Росією Криму лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова й Ахтема Чийгоза передали Туреччині. Відповідні накази президента Росії про помилування засекречені.