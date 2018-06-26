"Етнокод": журналісти вирушили у експедицію, в якій гуцули розвінчали міфи про себе (відео)

Журналісти вирушили в незвичайну етнографічну експедицію на захід України, щоби подивитись, як вікові традиції вживаються із сьогоденням.

Журналісти вирушили в унікальну експедицію, щоб дослідити нинішній побут гуцулів.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Українці, які живуть найближче до сонця і роками не спускаються з гір. Журналісти вирушили в незвичайну етнографічну експедицію на захід України, щоби подивитись, як вікові традиції вживаються із сьогоденням.

Гуцули проживають високо в горах. Щоб до них добратись, треба прикласти чималих зусиль.

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Із благ цивілізації у них тільки електроенергія, а в міста вони вибираються не частіше одного разу на тиждень за дрібними покупками.

Гуцули досих пір зберігають секрети рецептів справжньої бринзи, а також володіють майстерністю гри на трембіті. Зараз її використовують в основному при сумних обставинах, на похоронах.

Також вони зберігають древні вірування та забобони: не садять городину в певні дні тижня і тому подібне.