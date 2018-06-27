У МВС пообіцяли провести термінові заходи щодо захисту ромів по всій країні

Правоохоронці встановлять місця проживання та тимчасового перебування ромів, а також їх транзит по державі.

Поліція проведе комплекс превентивних профілактичних заходів, з метою недопущення в майбутньому фактів нападу на осіб ромської національності, який мав місце минулого тижня у Львові.

Про це на селекторній нараді за участі керівників територіальних підрозділів заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв, повідомили у прес-службі Нацполіції.

Князев наголосив, що поліція повинна зробити все, аби захистити ромів по всій території країни. Тому, за його словами, співробітники поліції превенції, кримінальної поліції, патрульні проведуть низку заходів для встановлення місць проживання та тимчасового перебування осіб ромської національності, а також їх транзит по державі. «Ми повинні забезпечити їх безпеку до тих пір, поки кримінальна поліція не прозвітує, що джерело, яке ініціює такі ганебні правопорушення у нас в Україні, встановлено та локалізовано», - пояснив очільник Нацполіції.

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Крім того, Князєв зобов’язав керівників обласних підрозділів, де в штаті карного розшуку ще не були створені підрозділи із розкриття злочинів, які мають ознаки порушення рівноправності людини, терміново їх створити та прозвітувати про виконання.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 23 на 24 червня група озброєних ножами, металевими трубами і ланцюгами осіб у лісовому масиві на околиці Львова напала на табір ромів. Внаслідок нападу загинув 24-річний житель Закарпатської області, ще четверо, серед яких 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків та 30-річна жінка, постраждали.

Поліція встановила 14 осіб, які підозрюються у нападі на ромське поселення у Львові. Вісьмох підозрюваних, серед яких один 20-річний та семеро 16-17-річних юнаків, було заарештовано.