Львів’янин зубами протягнув п'ятитонний літак (фото, відео)

Своє досягнення силач традиційно присвятив добрій справі: Цього разу хотів привернути увагу суспільства до безпритульних тварин.

Львівський стронгмен Олег Скавиш 27 червня зубами протягнув на 4,95 метра АН-2. У літаку перебували 14 курсантів, щоб його вага досягла 5 тонн. Так він встановив рекорд. Раніше богатир протягнув зубами вагон в п’ятдесят шість тон, трамвай та плавучий кран.

Як повідомляє Zaxid.net, спершу «крилатий» транспорт зважив представник Книги рекордів. Результат 3,417 т. Аби ускладнити завдання, на борт літака запросили курсантів, яких перед тим по черзі зважили. Остаточна вага повітряного судна разом із паливом та людьми - 5 тонн 13 кілограмів.

Скавиш із першої спроби пересунув «залізного птаха» на 4 метри 94 сантиметри. І це рекорд України. Богатир ділиться враженнями: «Це, по суті, смішна вага серед того, що я тягнув. Але кожна техніка різна. І літак, принаймні цей, дуже важко виявилось тягти зубами. Видно, тут такий рух коліс».

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Своє досягнення силач традиційно присвятив добрій справі. Цього разу хотів привернути увагу суспільства до безпритульних тварин. Нещодавно Тягнизуб і сам прихистив чотирилапого друга. Розповідає: «Я слідкував за сторінкою ЛКП «Лев» і побачив там собаку, схожого на шнауцера. Він такий був жалісний, такий нещасний, кульгав на лапу і вже у віці. Думаю: його точно ніхто не забере. І він тепер живе у мене». Наостанок Скавиш обіцяє: у запасі в нього ще багато рекордів.

Як повідомляв УНІАН, раніше фанат Marvel подивився блокбастер "Месники 3" рекордну кількість разів.