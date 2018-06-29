Вночі біля Кремля пройшла акція на підтримку Сенцова

Учасники акції вивісили складений з декількох плакатів напис Sentsov англійською мовою

На Великому Москворецькому мосту біля Кремля учасники акції на підтримку незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова вивісили складений з декількох плакатів напис Sentsov англійською мовою.

Про це повідомляє "Ехо Москви".

Фотографії опублікувала в Твіттері депутат Тимирязівского району Юлія Галяміна.

Якщо кожен завтра повісить плакат на підтримку мужньої людини pic.twitter.com/ss6OvbKYKX — Юлія Галямина (@galiamina) 28 червня 2018 р.

Довідка УНІАН. Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцова утримують в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

Згідно з домовленостями між українським президентом Петром Порошенком і президентом РФ Володимиром Путіним, Росія повинна була надати можливість українському омбудсмену Людмилі Денісовій відвідати Сенцова в колонії.

Однак 28 червня при другій спробі Денисової потрапити до українського режисера їй у черговий раз відмовили, пояснивши це тим, що омбудсмен не може бути допущена до "громадянина РФ" Сенцова, оскільки вона має українське громадянство.