Навіть не зупинилася: Москалькова проїхала повз Денісову до колонії, де утримують Сенцова (відео)

Українського омбудсмена досі не пускають до в'язниці.

Кортеж омбудсмена Росії Тетяни Москалькової в'їхав на територію колонії суворого режиму номер 8 «Білий ведмідь», де утримують українського політв'язня Олега Сенцова, а Уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову не пустили.

Про це передає власний кореспондент УНІАН в РФ з місця подій в Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).

Зокрема, колона з чотирьох джипів заїхала безперешкодно на територію колонії, навіть не зупинившись біля Денісової, яка стояла фактично на дорозі.

На даний момент на телефонні дзвінки Денісової Москалькова не відповідає, на її спроби зв'язатися з керівництвом колонії, співробітники відповідають, що у них режимний захід.

Як повідомляв УНІАН, Денісова і Москалькова сьогодні прилетіли з Москви до Салехарда одним літаком і одразу вирушили в Лабитнангі з метою відвідати у в'язниці Сенцова, однак російська уповноважена відмовилася їхати в Лабитнангі разом з Денісовою.

Український омбудсмен приїхала до Лабитнангі першою, але її до колонії не пустили.

27 червня Денисова звернулася до глави адміністрації президента Росії Антона Вайна з проханням забезпечити виконання наданих йому російським лідером гарантій з відвідування українських політичних в'язнів у Росії.

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Денисова наголосила, що під час перебування в РФ постійно проводила переговори з російським омбудсменом Москальковою щодо «можливих синхронних, взаємних, одночасних, дзеркальних» моніторингових відвідувань, які «не дали позитивних результатів».

Також український омбудсмен звернула увагу на те, що ув‘язнені в РФ українці Володимир Балух, Олег Сенцов і Станіслав Клих тривалий час відмовляються від прийому їжі, стан їх здоров'я погіршується з кожним днем і становить істотну загрозу їхньому життю.

Крім того, вона повідомила, що звернулася також і до заступника керівника адміністрації президента РФ - прес-секретаря Дмитра Пєскова, який, за її словами, «неодноразово заявляв, що виконання президентських домовленостей залежить від двох омбудсменів».

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Нагадаємо, 9 червня під час телефонної розмови президенти України і РФ Петро Порошенко і Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени Денісова і Москалькова відвідають українців і росіян, ув‘язнених в обох країнах.

13 червня Денісова вирушила до РФ. Вона мала намір в першу чергу відвідати в колонії на Ямалі незаконно засудженого режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня. Однак Москалькова запропонувала спершу відвідати в колонії в Омську одного з фігурантів справи так званих «кримських диверсантів» Дмитра Штиблікова. Після цього Москалькова разом з українським консулом відвідала Штиблікова.

При цьому Москалькова стверджувала, що Денісова вирушила в колонію до Сенцова за «власною ініціативою», і її відвідування не було погоджено. До цього часу Денісовій постійно відмовляють у наданні можливості побачитися з українськими бранцями. Також омбудсмену відмовляють у спілкуванні з ними по відеозв'язку.