У Кривому Розі чоловік переїхав ногу хлопцю за зауваження про прапор СРСР в його машині

Хлопець, помітивши у чоловіка на лобовому склі заборонену символіку, викликав поліцію, проте власник авто не хотів чекати приїзду правоохоронців і зник з місця події.

У Кривому Розі водій наїхав на ногу пішохода і зник з місця події. Це сталося біля зупинки громадського транспорту на мікрорайоні Ювілейний автомобіль Audi, на лобовому склі якого був помічений прапорець СРСР, наїхав на ногу городянину.

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Причиною такої поведінки водія стало те, що хлопець, помітивши у нього на лобовому склі заборонену символіку, викликав поліцію, передає dv-gazeta.info. Власник авто не хотів чекати приїзду правоохоронців і прагнув якнайшвидше втекти з місця події. Молодий чоловік намагався перегородити йому шлях, але водій сів за кермо і почав рух, наїхавши на ногу хлопцю.

В очікуванні поліцейських, 24-річний криворожанин намагався пояснити власнику авто, що у нього на лобовому склі заборонена законом символіка, але той не хотів нічого чути.

"Я служив у радянській армії і маю на це повне право, - заявив водій, - це моя приватна власність".

Потім він сказав хлопцеві «Відчепися!», сів у машину й почав рушати. Криворіжець сказав йому, що він викликав поліцію, але той не збирався чекати і почав виїжджати з паркування, наїхавши на ногу хлопцю.

Водій не зупинився, щоб допомогти потерпілому, а втік з місця пригоди. Постраждалого хлопця забрала карета швидкої допомоги. Його госпіталізували в п'яту міськлікарню.

Як повідомляв УНІАН, законодавством України передбачена кримінальна відповідальність за поширення комуністичної, і нацистської символіки і пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.