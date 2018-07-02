На Волині поховали убитого під Горлівкою бійця, який одружився місяць тому (відео)

Волос служити пішов у дев'ятнадцять. А доти дев'ять разів намагався потрапити добровольцем на війну. Але йому щоразу відмовляли.

На Волині поховали бійця 24-ї окремої механізованої бригади Андрія Волоса. Його життя обірвала куля ворожого снайпера під Горлівкою, йдеться у ТСН.16:45.

Як повідомляє ТСН, у Луцьку оголосили день жалоби. Сотні містян зібралися на Майдані, щоб попрощатися з Андрієм. Мама, яка втратила єдиного сина, раз за разом непритомніє.

З Луцька колона рушає у село Омельне, куди родина переселилася чотири роки тому. Тут героя зустрічають навколішки. А дорогу встеляють квітами.

Андрій Волос служити пішов у дев'ятнадцять. А доти дев'ять разів намагався потрапити добровольцем на війну. Але йому щоразу відмовляли, бо дуже юний.

"Його готові були забрати, чого дев'ять разів, йому пропонували так звану учебку. А він відмовлявся. Якщо піду, то одразу на фронт. В учебку я не хочу", - говорять про Андрія військові.

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Загинув хлопець на День Конституції під Горлівкою. Рятуючи командира взводу. Від куль снайпера вони полягли обоє.

"Там було буквально 10 метрів. Він не добіг до нього метрів півтора-два. І снайпер його зняв – все", - розповідає командир відділення 24-ї окремої механізованої бригади Андрій Смольніков.

"Останні слова його були - передайте моїй жінці, що я її люблю. Ми все сподівалися, що він буде жити", - ділиться побратим загиблого.

Місяць тому Андрій на кілька днів приїздив у село – одружитися. Дружина при надії. Мати три тижні тому перенесла складну операцію.

Їхнього Андрія як героя з військовими почестями поховали на місцевому цвинтарі. У невеликому селі уже двоє полеглих на східному фронті.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Сумській області попрощалися з 21-річним бійцем, який загинув у бою на Донбасі.