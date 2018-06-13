У Сумській області попрощалися з 21-річним бійцем, який загинув у бою на Донбасі

Провести земляка в останню путь зібралися понад 300 осіб. Поховали бійця сьогодні в селі Подопрігори Лебединського району.

На Сумщині попрощалися із 21-річним бійцем 56-ї окремої механізованої бригади Степаном Литковцем, який загинув у зоні проведення Операції Об’єднаних сил.

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Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник голови Сумської облдержадміністрації Іван Боршош, поховали бійця сьогодні, 13 червня, в селі Підопригори Лебединського району, де проживають його батьки.

За інформацією посадовця, провести земляка в останню путь зібралися більше 300 осіб – рідні і близькі, бойові побратими, представники обласної та районної влади, місцеві мешканці.

Литковець служив стрільцем-зенітником у 37-му батальйоні територіальної оборони зенітного ракетного взводу 56-ї ОМБр. Він отримав смертельні поранення 6 червня під час виконання бойового завдання у Донецькій області на позиції бойового підрозділу в бою з диверсійною групою російських найманців.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Кропивницького попрощалися з бійцем ООВ, який ціною власного життя врятував дочку.