Викрадачів сина лівійського дипломата взяли під варту

Обраний запобіжний захід не передбачає альтернативи у вигляді внесення застави.

Шевченківський районний суд міста Києва заарештував на 60 діб двох зловмисників, що викрали у центрі столиці 26-річного сина лівійського дипломата.

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Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва. Зазначається, що злочин стався 25 червня близько 12 години дня на вулиці Тургенівській. Діючи згідно розробленого плану, зловмисники напали на потерпілого, силоміць посадили його у машину та вивезли у невідомому напрямку. У подальшому, протягом дня викрадачі утримували чоловіка з метою отримання викупу за його звільнення.

Не отримавши викуп, нападники звільнили заручника. Надалі завдяки оперативному реагуванню столичних правоохоронців викрадачів затримали – ними виявилися двоє громадян Єгипту, 1980 та 1996 років народження.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 (викрадення людини), ч. 2 ст. 189 (вимагання) КК України. Обраний запобіжний захід не передбачає альтернативи у вигляді внесення застави.

Іноземцям загрожує до 7 років позбавлення волі. Досудове слідство триває.