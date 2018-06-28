Поліція затримала викрадачів сина лівійського дипломата (фото)

Зловмисниками виявилися двоє громадян Єгипту, а мотивом злочину став викуп.

У Києві правоохоронці затримали двох громадян Єгипту – викрадачів сина працівника дипломатичної установи, громадянина республіки Лівія.

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Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко, повідомляє прес-служба столичної поліції.

«Мотивом злочину став викуп. Розслідуються кримінальні провадження за фактом незаконного позбавлення волі та вимагання. Їм загрожує до семи років ув’язнення», - зазначив Крищенко.

«Протягом двох діб кримінальна поліція Києва разом із Шевченківським управлінням поліції проводили слідчо-оперативні заходи, у результаті яких затримали двох осіб, які викрали молодого чоловіка і утримували його в гаражі, нанесли тілесні ушкодження, а також вимагали у нього гроші. Вони – громадяни Єгипту, живуть на території України кілька років», – розповів начальник столичного главку.

За його словами, затримані відмовилися надавати будь-які пояснення. На цей час їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, і слідчі звернуться до суду для обрання їм міри запобіжного заходу.

«Вони чітко розуміли, кого вони викрали, і намагалися зв’язатися із батьками потерпілого», - сказав Крищенко.

Слідчі розслідують два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. За вчинені злочини зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, сигнал про викрадення чоловіка на вулиці Тургенівській надійшло від свідків 25 червня. У столиці ввели план «Перехоплення». Зловмисники зникли на автомобілі Volkswagen Golf темно-синього кольору.

Того ж дня в Дарницькому районі Києва поліцейські знайшли потерпілого, у якого були тілесні ушкодження. Нині він перебуває у лікарні під охороною поліції.