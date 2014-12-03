Бойовики обстріляли Орлівку, поранено дитину

У результаті обстрілу терористами села Орлівка Донецької області поранені чотири людини, у тому числі шестирічна дитина, повідомили в прес-службі обласного управління МВС, передає ZN.UA.

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"Авдіївський міськвідділ міліції з лікарні надійшло повідомлення про те, що до них із пораненнями різного ступеня тяжкості доставлено 4 особи, в тому числі 6-річна дитина, які постраждали в результаті обстрілу терористами с. Орлівка Ясинуватського району. У свій день народження уламками було травмовано 52-річний чоловік, а також двоє членів його сім'ї, при цьому 27-річна дівчина отримала травму ока", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Авдіївка та частина Ясинуватського району знаходиться під контролем українських військових, тому територія постійно під обстрілом.