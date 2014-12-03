Переговорники від України та Росії вирішили, як припинити вогонь на Донбасі (відео)

Про це повідомив представник України генерал-лейтенант збройних сил Володимир Аскаров.

«Сьогодні проводилася робота з виконання заходів, які передбачені меморандумом, який був підписаний в Мінську. Ми провели робочу зустріч у чотиристоронньому форматі в Луганську. На ній були присутні представники ОБСЄ, російської сторони, України та адміністрація окремих районів Луганської області. Під час роботи ми дійшли згоди щодо практичних кроків, які необхідно зробити для того, щоб припинити вогонь і надалі відвести важке озброєння»,- сказав Аскаров.

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Представник РФ генерал-лейтенант Олександр Лєнцов назвав сьогоднішню зустріч у Луганську конструктивною. Він також зазначив, що найближчим часом можна очікувати припинення вогню на Донбасі.

«Є впевненість в тому, що бажання керівництва адміністрації окремих районів Донецької та Луганської областей призведе до того, що найближчим часом ми підійдемо до виконання першого пункту меморандуму - припинення вогню»,- заявив він.