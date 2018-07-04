У відомого українського боксера помер син (фото)

У пості Берінчик написав, що його син помер 30 червня.

У родині українського чемпіона WBO Oriental у легкій вазі Дениса Берінчика сталася трагедія.

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У нього помер син. Про це боксер написав у своєму Instagram. Малюку було всього 2 тижні. "Мій син. Вічний ангел. Берінчик Тимур Денисович. Вічна пам'ять! 16.06.18-30.06.18 р", - йдеться у повідомленні спортсмена.

Раніше український боксер Денис Берінчик виїхав на бій проти колумбійця Хосе Луїса Прієти на коні і в шароварах, накрившись прапором України. 30-річний українець впевнено здолав супротивника в шостому раунді.