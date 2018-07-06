Сьогодні Всесвітній день поцілунків: для чого було створене свято і як його відзначають (відео)

Всесвітній день поцілунків покликаний нагадати людям про прості задоволення, які вони відчувають під час такої близькості.

6 липня відзначається Всесвітній день поцілунків – неофіційне, але дуже цікаве свято, яке було засноване у Великобританії в 2006 році.

Для чого був створений Всесвітній день поцілунків?

Всесвітній день поцілунків покликаний нагадати людям про прості задоволення, які вони відчувають під час такої близькості. Психологи відзначають, що поцілунки самі по собі є приємним інтимним досвідом і проявом почуття любові. За оцінками медиків, поцілунки не лише приємні, але й корисні для здоров'я – вони допомагають поліпшити циркуляцію крові і роботу серця. Люди, що регулярно цілуються, менш схильні до захворювань шлунково-кишкового тракту.

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Як відзначають Всесвітній день поцілунків

День поцілунків відзначають у всьому світі різними флеш-мобами, акціями, конкурсами, тематичними заходами. Для науковців, психологів і соціологів цей день – додатковий привід провести дослідження на тему міжособистісних відносин. Звичайним людям радять у цей день сфокусуватися на своїх почуттях до своєї другої половинки або просто близької та рідної людини за допомогою поцілунку, щоб нагадати самому собі про істинне його значення.

Любі, діти, татусі, мами, дідусі, бабусі, друзі, близькі люди і навіть колеги – сьогодні всі гідні поцілунку. Нагадайте їм і собі, як сильно ви їх любите, цінуєте і поважаєте.

Експерти виділяють кілька видів поцілунків за емоційною ознакою: перший поцілунок, формальний поцілунок, пристрасний поцілунок, поцілунок на прощання. Однак, незалежно від того, якому типу поцілунку ви віддаєте перевагу, Всесвітній день поцілунків 6 липня - ідеальний час, щоб відсвяткувати цей простий, але потужний жест.