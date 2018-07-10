У Росії із СІЗО зник український політв'язень

У СІЗО адвокату Сергію Локтєву відмовили в допуску під приводом того, що Куку вивезли.

Із СІЗО в Ростові-на-Дону зник кримськотатарський правозахисник Емір-Усеїн Куку, який голодував з 26 червня.

Про це юрист Олександр Попков повідомив у Facebook.

"Адвокату Локтєву, який приїхав у СІЗО, відмовили в допуску під приводом того, що Куку вивезли. Куди, не кажуть. Емір 14 днів тримав голодування на підтримку Сенцова. Джерело інформації - адвокат Сергій Локтєв", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, громадяни України Емір-Усеїн Куку, а також Вадим Сірук, Муслім Алієв, Енвер Бекіров, Рефат Алімов і Арсен Джеппаров обвинувачуються російською владою в «участі в терористичній організації» і «плануванні захоплення влади насильницьким способом». Їхні справи об'єднано в одну, так звану ялтинську «справу Хізб ут-Тахрір».

У МЗС України вважають справу стосовно зазначених шести українських громадян сфабрикованою.

У свій день народження, 26 червня, Куку оголосив голодування.