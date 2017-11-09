Російські окупанти відпустили 7 кримських татарок, затриманих на адмінкордоні

Сімох кримських татарок, затриманих російськими силовиками на адміністративному кордоні з окупованим Кримом, відпустили. Про це повідомив у Facebook журналіст Антон Наумлюк.

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"Всіх утримуваних на адмінкордоні жінок відпустили", - написав він.

Як раніше повідомлялось, на адміністративній межі з Кримом на пункті пропуску "Чаплинка" неподалік Армянська, російські прикордонники затримали дружин кримських політв’язнів, які їхали з Херсону.

За інформацією засновниці «Крим SOS» Таміли Ташевої, затримані Ліана Білялова, Фера Абдуллаєва, Гузаль Салідінова, Аліме Абудллаєва, Фатма Ісмаїлова, Мерьєм Куку та Заріна Джеппарова. Їхні чоловіки є фігурантами справи «Хізб ут-Тахрір».