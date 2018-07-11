Вибух міномета на Рівненському полігоні: військові проводять слідчий експеримент з "Молотом" (фото)

За словами Матіоса, дослідження допоможе "убезпечити життя всіх бійців ЗСУ при виконанні службових обов'язків".

Представники Міноборони та експерти почали слідчий експеримент з мінометами "Молот", щоб встановити причину вибуху на Рівненському полігоні.

Про це написав у Facebook головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"На полігоні за участю директора КНДІСЕ, експертів та представників Міноборони починаємо слідчий експеримент щодо встановлення причини детонації/вибуху міномету "Молот". Заради встановлення причини трагедії і збереження та убезпечення життя всіх бійців ЗМУ при виконанні службових обов'язків по захисту Батьківщини. Ще раз висловлюю співчуття родинам загиблих і поранених бійців 128 бригади", - зазначив він.

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Як відомо, 6 липня під час тактичних навчань на військовому полігоні в Рівненській області розірвався міномет, у Міністерстві оборони України повідомили про трьох загиблих і дев'ятьох поранених.

Експерти по металу стверджують, що метал, який використовується для міномета “Молот”, не відповідає технічним характеристикам.