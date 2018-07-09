В Раді заявили про невідповідність сталі у мінометах «Молот» технічним характеристикам

За словами голови комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, жертвами проблемного міномета стали вже 12 осіб.

Експерти по металу стверджують, що метал, який використовується для міномета “Молот”, не відповідає технічним характеристикам.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це голова комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він нагадав, що днями відбулася трагедія на Рівненському полігоні, де загинуло троє і поранено 9 осіб.

“Це вже 12 загиблих і 38 поранених від цього міномета “Молот”, - наголосив Кожем'якін.

Депутат зазначив, що “експерти по металу стверджують, що марка сталі стовбурів не відповідає технічним характеристикам — вона м’якша, ніж повинна бути”.

Кожемякін наголосив, що головою парламенту Андрієм Парубієм має бути підписаний законопроект 1793, який був ухвалений як закон 226 голосами, але заблокований через заяву депутата Івана Вінника, що він не голосував за нього і не був в залі, але картка його була задіяна для голосування, яким передбачається відповідальність за порушення і військовій сфері.

Кожем'якін зазначив, що якби такий закон був підписаний, то багато трагедій можна було б уникнути.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня о 5.55 під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському загальновійськовому полігоні вибухнув міномет "Молот". Загинули троє військовослужбовців, ще дев’ятеро отримали поранення. Рішенням командувача Сухопутних військ ЗСУ навчання призупинено. Відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил поводження зі зброєю.