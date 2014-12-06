Жителям окупованого Севастополя з українською пропискою відмовили в соцвиплатах

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Е-Крим і городян, які отримали російське громадянство через суд. За інформацією інформагентства, до цієї категорії осіб належать кілька сотень людей.

«Немає реєстрації – немає подальшого існування. Ущемляються наші права, як громадян, на роботу, як громадян на забезпечення медичне, на отримання пенсії, ну і всіх інших соцвиплат», – розповіла мешканка Севастополя Олена Воронець.

Вона також зазначила, що зареєструвати бізнес і стати на військовий облік особам без місцевої реєстрації також неможливо.

За її словами, вона довгий час живе в Севастополі, а паспорт Росії їй видали без вказівки прописки. В органах міграційної служби пояснили, що вказувати в паспорті українську реєстрацію не можуть. Питання може бути врегульоване на місцевому рівні, наприклад, шляхом визначення якогось гуртожитку, де можна прописатися без реєстрації.

«Приватні особи, користуючись ситуацією, пропонують допомогу в реєстрації, але за гроші, які для нас нереальні, для звичайних працівників. Це 25 тисяч, це 30 тисяч за півроку, хто за рік, у кого які апетити», – розповіла Воронець.

У «Пенсійному фонді» Севастополя роз'яснили, що пенсію будуть отримувати навіть ті особи, які отримали російське громадянство, але не мають реєстрації в паспорті.

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«Наявність паспорта громадянина РФ не позбавляє їх права на отримання пенсії, незалежно від того, стоїть у них штамп про реєстрацію чи ні. Тому що громадяни РФ забезпечуються пенсією, незалежно від місця проживання», – повідомила заступник управляючого відділення « Пенсійного фонду» Олена Гайворонська.

Наприкінці лютого – початку березня 2014 перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту Росії війська без розпізнавальних знаків окупували Кримський півострів.

16 березня 2014 на території Криму й міста Севастополя відбувся так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали цього голосування і вважають, що Крим Росія анексувала.

Після цього США і Європейський союз ввели ряд економічних санкцій щодо Росії. Захід продовжує наполягати на тому, що Крим є частиною України.