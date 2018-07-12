Суд знову не зміг прийняти рішення щодо запобіжного заходу Савченко: оголошено перерву до завтра

Вже третій день поспіль суд не зміг приступити до розгляду відповідного клопотання.

У засіданні Шевченківського районного суду Києва щодо продовження запобіжного заходу позафракційному депутату Надії Савченко, яка підозрюється у підготовці терактів та держперевороту, оголошено перерву до 9.00 13 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як два відводи суддям і секретарю судового засідання з боку захисників Савченко не були задоволені, до судової зали зайшов суддя Володимир Бугіль, який повідомив, що у судовому засідання оголошується перерва до 9.00 13 липня.

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Нагадаємо, що завтра о 23.59 спливає черговий 60-денний термін утримання Савченко під вартою. Якщо суд не ухвалить рішення щодо будь-якого запобіжного заходу, законних підстав утримувати її в СІЗО більше не буде.

Довідка УНІАН. Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради. Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. 23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня. 15 травня арешт було продовжено до 13 липня.