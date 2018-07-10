Суд сьогодні не зміг ухвалити рішення щодо запобіжного заходу Савченко

13 липня спливає черговий 60-денний термін утримання Савченко під вартою. Якщо до цієї дати суд не ухвалить рішення щодо будь-якого запобіжного заходу, законних підстав утримувати її в СІЗО більше не буде.

Шевченківський райсуд Києва сьогодні не зміг ухвалити рішення за клопотанням прокуратури щодо продовження терміну арешту народного депутата Надії Савченко, яка підозрюється у підготовці терактів та держперевороту.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Оксана Хардіна задовольнила клопотання прокурора про відвід судді Олени Мєлєшак на підставі того, що ця суддя була включена до списку суддів за авторозподілом справ з обрання Савченко запобіжного заходу, хоча на момент авторозподілу перебувала у відпустці.

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Наразі невідомо, який суддя і коли розглядатиме клопотання про продовження запобіжного заходу Савченко.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня спливає черговий 60-денний термін утримання Савченко під вартою. Якщо до цієї дати суд не ухвалить рішення щодо будь-якого запобіжного заходу, законних підстав утримувати її в СІЗО більше не буде.

Сьогодні на початку засідання суду прокурор Олександр Банник заявив відвід судді Шевченківського райсуду Києва Мєлєшак, яка розглядає клопотання адвокатів Савченко про зміну їй запобіжного заходу із тримання під вартою на взяття на поруки. Він стверджує, що прізвище Мєлєшак було включено в систему авторозподілу справ під час перебування у відпустці, що є порушенням процедури.

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Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. 23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня. 15 травня арешт було продовжено до 13 липня.