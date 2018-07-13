Окупанти в Криму засудили українця Панова до 8 років колонії суворого режиму за "підготовку диверсії"

Євген Панов відмовився від угоди з російським слідством.

Підконтрольний Кремлю так званий «Верховний суд Криму» сьогодні засудив фігуранта справи «українських диверсантів» Євгена Панова до 8 років колонії суворого режиму.

Про це повідомляє Крим.Реаліі. У квітні 2018 року суд перейшов до розгляду по суті справи «українського диверсанта» Панова. Обвинувачений відмовився від угоди з російським слідством, йому продовжили арешт на півроку - до 26 вересня.

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ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в тимчасово окупованому Криму групи «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО «Лефортово», після - повернули до Криму.

Російські спецслужби заявляють, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», яка нібито планувала здійснити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців й називає їх провокацією російських спецслужб.

Захтей підписав досудову угоду зі слідством. У лютому його засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тис. рублів (близько 105 тис. грн).