В окупованому Криму українця Захтея засудили до 6,5 років за "підготовку диверсії"

Суд також зобов'язав українця виплатити 220 тисяч рублів штрафу, адвокат заявив, що подасть апеляцію на рішення суду.

"Верховний суд" анексованого Росією Криму в п'ятницю виніс рішення у справі українця Андрія Захтея, обвинуваченого в підготовці диверсії, незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, і призначив покарання у вигляді шести з половиною років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". Суд також зобов'язав українця виплатити 220 тисяч рублів штрафу. Адвокат Ігор Півоваров, що представляє інтереси засудженого, заявив, що подасть апеляцію на рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня 2016 у ФСБ РФ заявили, що запобігли скоєнню "терактів" в окупованому Криму на "критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова", які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Також у ФСБ заявили про ліквідацію "української агентурної мережі" і затримання групи "диверсантів". Як стверджували в російській спецслужбі, одним з організаторів нібито планованих терактів є Панов, а за нібито сприяння у підготовці терактів був затриманий Захтей.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і назвала їх "провокацією" російських спецслужб.