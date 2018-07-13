Україна зайняла найвищу за свою історію позицію на світовій олімпіаді з математики

19:07, 13 липня 2018
Суспільство
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Українці стали четвертими на світовій олімпіаді з математики / фото facebook.com/imo2018cluj

Українські школярі зайняли четверту сходинку на світовій олімпіаді з математики, яка пройшла у Румунії. Це найкращий результат української команди за всю історію.

Про це повідомляє спільнота Український контент у Facebook.

"Збірна України посіла четверте загальнокоманде місце, набравши 186 балів", - йдеться у повідомленні.

Українські математики обійшли команди Великобританії, Польші, Японії, Німеччини та багатьох інших країн.

Третю сходинку заяняла китайська збірна, на другій - команда РФ, а переможцем олімпіади стала команда США.

Таблиця результатів / скріншот

Як повідомляв УНІАН, український учень здобув абсолютну перемогу на Міжнародній Олімпіаді з ментальної арифметики в Дубаї.

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Теги: #школярі#Олімпіада