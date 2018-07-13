Україна зайняла найвищу за свою історію позицію на світовій олімпіаді з математики
19:07, 13 липня 2018Суспільство
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Українські математики обійшли команди Великобританії, Польші, Японії, Німеччини та багатьох інших країн.
Українці стали четвертими на світовій олімпіаді з математики / фото facebook.com/imo2018cluj
Українські школярі зайняли четверту сходинку на світовій олімпіаді з математики, яка пройшла у Румунії. Це найкращий результат української команди за всю історію.
Про це повідомляє спільнота Український контент у Facebook.
"Збірна України посіла четверте загальнокоманде місце, набравши 186 балів", - йдеться у повідомленні.
Українські математики обійшли команди Великобританії, Польші, Японії, Німеччини та багатьох інших країн.
Третю сходинку заяняла китайська збірна, на другій - команда РФ, а переможцем олімпіади стала команда США.
Таблиця результатів / скріншот
Як повідомляв УНІАН, український учень здобув абсолютну перемогу на Міжнародній Олімпіаді з ментальної арифметики в Дубаї.
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