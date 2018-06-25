Український учень здобув абсолютну перемогу на Міжнародній Олімпіаді з ментальної арифметиці в Дубаї

23-24 червня в Дубаї (ОАЕ) відбулася Міжнародна Олімпіада WAMAS по ментальній арифметиці (японська методика усної лічби), яка об'єднала 371 учнів, які представляють 23 школи з 12 країн світу. Абсолютну перемогу на Олімпіаді і звання «чемпіон чемпіонів» завоював 11-річний Владислав Безгінов з Кривого Рога. Для збірної України це був дебютний виступ на міжнародній арені.

2 інших представники збірної України, Олександр Сарна з Мукачева та Данило Бесараб з Кривого Рогу також виступили в Дубаї гідно і зайняли призові місця.

Під час змагальної частини Олімпіади учасники вирішували приклади на спеціальних рахівницях Абакус, а також вирази за допомогою усної «ментальної лічби». Загалом Владислав вирішив 79 виразів за 8 хвилин і заробив 140,8 балів з 160 можливих.

Задати всі питання Владиславу, його мамі Світлані, вчителям та голові Всеукраїнської спілки ментальної арифметики Марині Мужановській можна у вівторок 26 червня о 14:00 на прес-конференції з приводу тріумфу української збірної, яка відбудеться за адресою центральний корпус НПУ ім. Драгоманова, аудиторія 340.

Ментальна арифметика - методика усної лічби, яка використовує в навчанні спеціальні рахівниці Абакус. Поступово діти тренуються обходитися без них, збільшуючи складність усних обчислень.

Вівторок, 26 червня, 14:00

Київ, центральний корпус НПУ ім. Драгоманова, аудиторія 340

Попередня акредитація за телефоном + 38 095 762 74 94 (Роман)

roman.onishenko@gmail.com

Бекграундер

Асоціація WAMAS (World Association of Mental Arithmetic Schools) - об'єднання понад 30 шкіл з 12 країн світу, що мають на меті популяризацію ментальної арифметики. Більше можна прочитати на сайті http://wamas-edu.com/en/

Головою WAMAS є Гульжан Бердібекова - один з найавторитетніших спецаілістів з викладання ментальної арифметики у світі.

Міжнародна Олімпіада з ментальної арифметики WAMAS 2018 відбулася 23-24 червня в Дубаї (ОАЕ) на території готелю Intercontinental Dubai Festival City.

Міжнародна Олімпіада з ментальної арифметики WAMAS 2019 відбудеться в червні 2019 року в Анталії, Туреччина.

Додаткова інформація

Популярність ментальної арифметики пов'язана з рядом досліджень вчених, які підтвердили, що ця методика розвиває одночасно обидві півкулі мозку і зв'язки між півкулями, завдяки чому у дітей стрімко підвищується швидкість мислення, концентрація уваги, уява і образне мислення, а також здатність швидко аналізувати інформацію і приймати рішення.

В Україні ментальна арифметика в серпні 2017 року одержала схвалення Інституту модернізації та інновації змісту освіти при Міністерстві освіти. А в січні 2018 го на базі університету Драгоманова почалася унікальна для Східної Європи програма - вперше викладачі отримують підвищення кваліфікації і вчаться дисципліни «ментальна арифметика» на базі Національного педагогічного університету.

Уже в кінці 2018 року в школах України стартує експеримент з дослідження впливу ментальної арифметиці на розвиток дітей. У разі успіху, ментальна арифметика може бути схвалена для впровадження в шкільну програму України.

Факт-лист

Ментальна арифметика - методика усної лічби, яка використовує в навчанні спеціальні рахівниці Абакус. Поступово діти тренуються обходитися без них, збільшуючи складність усних обчислень.

Дана методика поширена в більш ніж 60 країнах світу

У різні роки ментальну арифметику освоїли понад мільйон учнів.

В Японії і Китаї ментальна арифметика входить до шкільної програми.

Ментальна арифмет схвалена відділами освіти Японії, Китаю Малайзії, Індії, Казахстану та Індонезії

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