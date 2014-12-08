Ймовірність прориву бойовиків під Авдіївкою вкрай висока - комбат

Про це повідомив командир 40-го батальйону територіальної оборони «Кривбас» Микола Колесник на своїй сторінці у Facebook.

«Авдіївку зараз обстрілюють міномети і важка артилерія, б‘ють і по блокпостах, і по місту, є вірогідність підготовки до прориву, дуже сильний вогонь», - написав він.

Читайте такожПід Маріуполем сили АТО і бойовики зійшлися в бою - РНБО

Раніше повідомлялось, що найбільша активність бойовиків зафіксована в районі Дебальцевського виступу: з «Граду» 4 рази обстрілювалися позиції сил АТО під Дебальцевим і 5 разі біля сіл Чорнухине та Міус