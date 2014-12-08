Військові утримують обидва термінали Донецького аеропорту - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«На території Донецького аеропорту зруйновані і старий, і новий термінали. Водночас тримати там оборону і відбивати атаки, зустрічати ворога є можливість, і наші хлопці це з дуже великим успіхом роблять», - зазначив він.

Читайте такожРНБО: "Кіборги" не відступали зі старого терміналу Донецького аеропорту, це були маневри«Тривають і обстріли, і атаки, проте усе безуспішно для ворога», - наголосив Лисенко, додавши, що «нападають і спецпризначенці російських збройних сил, і ФСБ, і головне розвідуправління генштабу збройних сил, і найманці, які стікаються з усієї РФ».