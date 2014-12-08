На Кіровоградщині через ожеледицю тисяча школярів не потрапили до школи

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомила директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Ельза Лещенко.

За її інформацією в області через ожеледицю 68 з 213 шкільних автобусів не виїхали на роботу. Проблеми з підвезенням дітей до навчальних закладів виникли через погодні умови в Устинівському, Вільшанському, Олександрійському, Олександрівському та Світловодському районах.

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За словами чиновниці, причина того, що діти не потрапили до навчальних закладів ще й у тому, що служба автодоріг не забезпечила нормальний рух на автошляхах районів.