Вночі в Луганській області знесли ще 2 пам'ятники Леніну

11:53, 22 жовтня 2014
Політика
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У Луганській області в ніч на середу в двох селах Білокуракинського району невідомі знесли пам'ятники Володимиру Леніну.

Фото ВО Свобода / Twitter

Про знесення пам'ятників повідомляється у Twitter луганського ВО Свобода. 

"Доброго ранку! У селах Бунчуківка і Курячівка Білокур. Р-н Луганської області впали Леніни. Тепер в районі немає жодного ідола", - сказано в повідомленні. 

Раніше УНІАН писав про знесення пам'ятника "вождю" у селищі Білокуракіне Луганської області. 

Крім того, повідомлялося, що на Харківщині за добу зруйновано 5 пам'ятників вождю. Також два пам'ятники Леніну знесли в різних районах Харкова.

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