Вночі в Луганській області знесли ще 2 пам'ятники Леніну

Про знесення пам'ятників повідомляється у Twitter луганського ВО Свобода.

"Доброго ранку! У селах Бунчуківка і Курячівка Білокур. Р-н Луганської області впали Леніни. Тепер в районі немає жодного ідола", - сказано в повідомленні.

Доброго ранку! В селах Бунчуківка і Курячівка Білокур. р-н Луганщини впали Лєніни. Тепер в районі немає жодного ідола pic.twitter.com/ULcxVQOALV — Луганська ВО Свобода (@SvobodaLuhansk) October 22, 2014

Раніше УНІАН писав про знесення пам'ятника "вождю" у селищі Білокуракіне Луганської області.

Крім того, повідомлялося, що на Харківщині за добу зруйновано 5 пам'ятників вождю. Також два пам'ятники Леніну знесли в різних районах Харкова.