Вночі в Луганській області знесли ще 2 пам'ятники Леніну
11:53, 22 жовтня 2014Політика
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У Луганській області в ніч на середу в двох селах Білокуракинського району невідомі знесли пам'ятники Володимиру Леніну.
У Луганській області знесли ще 2 пам'ятники "вождю" / Фото ВО Свобода / Twitter
Про знесення пам'ятників повідомляється у Twitter луганського ВО Свобода.
"Доброго ранку! У селах Бунчуківка і Курячівка Білокур. Р-н Луганської області впали Леніни. Тепер в районі немає жодного ідола", - сказано в повідомленні.
Доброго ранку! В селах Бунчуківка і Курячівка Білокур. р-н Луганщини впали Лєніни. Тепер в районі немає жодного ідола pic.twitter.com/ULcxVQOALV
— Луганська ВО Свобода (@SvobodaLuhansk) October 22, 2014
Раніше УНІАН писав про знесення пам'ятника "вождю" у селищі Білокуракіне Луганської області.
Крім того, повідомлялося, що на Харківщині за добу зруйновано 5 пам'ятників вождю. Також два пам'ятники Леніну знесли в різних районах Харкова.
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