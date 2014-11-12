У Кривому Розі повалили останні пам'ятники Леніну (фото)

16:32, 12 листопада 2014
Суспільство
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У Кривому Розі Дніпропетровської області повалили останні пам'ятники Леніну.

0564.ua

Інцидент стався вночі, з 11 на 12 листопада.

Як повідомляє сайт 0564.ua, першим активісти скинули Леніна на Інгульці, скандуючи "Слава Україні! Героям Слава!".

Читайте такожУ передмісті Одеси обезголовили Леніна (фото)Далі, "естафета" перейшла до Леніна в смт. Широке Криворізького району. Останнього "криворізького вождя" скинули в районі НкГОК (колишній "Криворіжсталь").

Більше в Кривому Розі пам'ятників Леніну не залишилося.

0564.ua

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