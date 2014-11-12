У Кривому Розі повалили останні пам'ятники Леніну (фото)
16:32, 12 листопада 2014Суспільство
0 0
У Кривому Розі Дніпропетровської області повалили останні пам'ятники Леніну.
У Кривому Розі більше не залишилося пам'ятників Леніну / 0564.ua
Інцидент стався вночі, з 11 на 12 листопада.
Як повідомляє сайт 0564.ua, першим активісти скинули Леніна на Інгульці, скандуючи "Слава Україні! Героям Слава!".
Читайте такожУ передмісті Одеси обезголовили Леніна (фото)Далі, "естафета" перейшла до Леніна в смт. Широке Криворізького району. Останнього "криворізького вождя" скинули в районі НкГОК (колишній "Криворіжсталь").
Більше в Кривому Розі пам'ятників Леніну не залишилося.
0564.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter