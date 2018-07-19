27–29 липня відбудеться XVI Всеукраїнський Благодійний Дитячий Фестиваль "Чорноморські Ігри"

27–29 липня у місті Скадовськ Херсонської області пройде XVI Всеукраїнський Благодійний Дитячий Фестиваль "Чорноморські Ігри". Програма фестивалю передбачає багато активностей для дітей, зокрема, розважальні програми, тематичні вечірки, екскурсії та інші заходи.

Головна подія фестивалю – вокальний конкурс, на який цього року зареєструвалося 563 конкурсанти. Після 2-х відбіркових турів до півфіналу, що відбудеться у Скадовську, пройшло 50 вокалістів та вокальних груп від 6 до 16 років, які і будуть змагатися за звання кращого на Скадовській набережній.

27 липня відбудеться півфінал вокального конкурсу.

28 липня – фінал.

29 липня – боротьба за Гран-прі та гала-концерт.

Для конкурсантів, їхніх батьків та викладачів створено дискусійний клуб, до якого завітають авторитетні фахівці шоу-бізнесу.

Оцінювати виступи учасників буде журі, до складу якого увійшли відомі фахівці музичної індустрії та мас-медіа: Валентин Коваль (член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення), Руслан Квінта (композитор, музичний продюсер), Олександр Пономарьов (Народний артист України, співак, композитор), Альона Савінова, Натела Чхартішвілі-Зацаринна, Олена Мозгова, Віталій Дроздов, Роман Муха.

Гостями «Чорноморських Ігор» стануть відомі випускники фестивалю та популярні виконавці: Ліза Волощенко – Гран-прі «Чорноморських Ігор–2017», Вероніка Морська – 1-ша премія «Чорноморських Ігор–2017», Ярослав Рогальський – 1-ша премія «Чорноморських Ігор–2017», D-SIDE BAND, ALYOSHA, TamerlanAlena (Олена Омаргалієва) – 1-ша премія «Чорноморських Ігор–2009», Тіна Кароль – Лауреат «Чорноморських Ігор–1999», Michelle Andrade, Артем Пивоваров, Божена Дар, «Время и Стекло» (Надя Дорофєєва) – 1-ша премія «Чорноморських Ігор–2004»,KISHE, NIKITA LOMAKIN, MONATIK, NK/Настя Каменських – Гран-прі «Чорноморських Ігор–2004», Олександр Пономарьов, Сергій Бабкін, Оля Цибульська.

«Найбільше емоцій ми отримуємо саме на фестивалі «Чорноморські Ігри», – говорить засновник фестивалю Микола Баграєв. – Адже коли на сцені виступають талановиті діти, позитивні емоції просто переповнюють. Приємно, що діти вірять у свої сили, а також у фестиваль «Чорноморські Ігри». Важливо наполегливо працювати, набиратися досвіду, знайти свою пісню і свого продюсера. Усім конкурсантам без винятку я бажаю перемоги та приємних вражень від фестивалю».

XVI Всеукраїнський Благодійний Дитячий Фестиваль «Чорноморські Ігри» проходитиме за підтримки Херсонської обласної державної адміністрації та Херсонської обласної ради. Меценатом Фестивалю виступає Burisma group. Партнер Фестивалю – Благодійний фонд Євгена Рищука. Екоенергетика Фестивалю – «Vindkraft Україна».

Усі заходи фестивалю «Чорноморські Ігри» безкоштовні для глядачів та учасників.

За довідками та з питань акредитації звертатися за тел.:

(066) 875-10-51 (Анна Лукіна)