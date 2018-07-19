У поліції розповіли, що вилучають в офісі забороненої Компартії - ЗМІ

Правоохоронці попередньо встановили ІР адресу і місцерозташування ресурсу з доменом kpu.ua, на якому було виявлено факти виготовлення та поширення комуністичної символіки.

Співробітники Департаменту кіберполіції Національної поліції проводять слідчі дії в офісі Комуністичної партії України (КПУ).

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Про це УНІАН повідомила прес-секретар департаменту Юлія Квітко. При цьому вона не надала подробиць, зауваживши, що вони будуть оприлюднені після завершення слідчих дій.

Факт проведення слідчих дій підтвердили в КПУ. На сайті партії опублікована новина про те, що сьогодні, 19 липня, в офіс центрального комітету партії у Києві "з обшуком увірвалася кіберполіція".

"Працівників офісу не випускають з приміщення, телефони також забрали", - йдеться у повідомленні.

Також у Компартії заявили, що співробітники кіберполіції намагалися приступити до обшуку, не чекаючи прибуття адвокатів, "однак через явну протиправність своїх дій були змушені дотримуватися всіх законних процедур".

Між тим, як повідомив "Українській правді" речник Національної поліції Ярослав Тракало, правоохоронці попередньо встановили ІР адресу і місцерозташування ресурсу з доменом kpu.ua, на якому було виявлено факти виготовлення та поширення комуністичної символіки, забороненої українським законодавством.

"В ході обшуків поліцейські виявили на комп’ютерах працівників офісу матеріали, які були поширені на сайті kpu.ua. За результатами проведення слідчих дій вилучається комп’ютерна техніка та змінні носії інформації, які будуть направлені на експертизу", – повідомив Тракало.

За його словами, також поліція встановила осіб, які мали доступ до адміністрування вказаного сайту.

"Цих громадян наразі опитують правоохоронці. За даними фактами розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 436-1 ККУ "виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів", – додав Тракало.

Речник поліції нагадав, що за вчинення цих злочинів загрожує покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.

В даний час сайт партії Петра Симоненка не працює.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року суд за позовом Міністерства юстиції заборонив діяльність Компартії в Україні.