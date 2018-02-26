Поліція порушила справу через «парад» з радянською символікою у Кривому Розі

Маршем нацгвардійців з нагоди річниці визволення міста зацікавились правоохронці.

У Кривому Розі правоохоронці відкрили кримінальне провадження через використання червоних стягів військовослужбовцями Національної гвардії України на заходах з нагоди 74-ї річниці звільнення міста від німецьких окупантів.

Читайте такожГоловний "декомунізатор" України В’ятрович побачив радянську спадщину у назві "Верховна Рада"Як повідомили УНІАН у відділі комунікації управління поліції Кривого Рогу, провадження розпочато за ч.1 ст.436-1 (публічне використання комуністичної символіки) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у Кривому Розі на параді на честь 74-ї річниці звільнення міста від нацистів нацгвардійці несли червоні прапори з радянською символікою. У Національній гвардії України за даним фактом призначено службове розслідування.