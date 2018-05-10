Головного комуніста України Симоненка викликали на допит до СБУ

17:04, 10 травня 2018
Політика
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Лідера забороненої Компартії Симоненка викликали на допит в СБУ/ фото УНІАН

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська, передає "Громадське".

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Повідомляється, що Симоненка допитують у рамкам кримінального провадження, яке має ознаки злочинів передбачених ч. 1 ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади)  та ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України. 

Як повідомляв УНІАН, раніше в СБУ заявили, що провели у керівників забороненої Комуністичної партії низку санкціонованих обшуків, під час яких виявлено заборонену комуністичну символіку.

У голови забороненої судом Комуністичної партії України Петра Симоненка слідчі СБУ вилучили предмет, схожий на пістолет АПС з глушником, та 120 патронів.

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Теги: #допит#СБУ#Симоненко суд