Головного комуніста України Симоненка викликали на допит до СБУ

Раніше під час обшуку у Симоненка знайшли пістолет із глушником та патрони.

Лідера забороненої Комуністичної партії України Петра Симоненка викликали на допит до Служби безпеки України.

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська, передає "Громадське".

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Повідомляється, що Симоненка допитують у рамкам кримінального провадження, яке має ознаки злочинів передбачених ч. 1 ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, раніше в СБУ заявили, що провели у керівників забороненої Комуністичної партії низку санкціонованих обшуків, під час яких виявлено заборонену комуністичну символіку.

У голови забороненої судом Комуністичної партії України Петра Симоненка слідчі СБУ вилучили предмет, схожий на пістолет АПС з глушником, та 120 патронів.