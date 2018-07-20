Два роки без відповіді: що відомо про вбивство журналіста Павла Шеремета (відео)

10:00, 20 липня 2018
Суспільство
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Павло Шеремет завжди вирізнявся правдолюбством та сміливими висловлюваннями. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, однак поки ні організаторів, ні виконавців вибуху не названо.

За 2 роки розслідування було встановлено – вибухівку під авто Шеремета вночі заклала жінка. Її прикривав чоловік – вони перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.

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Журналісти «Слідство.Інфо» у своєму документальному фільмі «Вбивство Павла» також встановили, що вночі напередодні вбивства під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода". Водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. 15 травня 2017 року Устименка допитали, однак як рухається розслідування далі – невідомо.

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