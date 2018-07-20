Два роки без відповіді: що відомо про вбивство журналіста Павла Шеремета (відео)

20 липня 2016 року було вбито журналіста Павла Шеремета.

20 липня 2016 року близько 07:45 ранку автомобіль, за кермом якого був відомий журналіст Павло Шеремет, вибухнув.

Павло Шеремет завжди вирізнявся правдолюбством та сміливими висловлюваннями. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, однак поки ні організаторів, ні виконавців вибуху не названо.

За 2 роки розслідування було встановлено – вибухівку під авто Шеремета вночі заклала жінка. Її прикривав чоловік – вони перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.

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Журналісти «Слідство.Інфо» у своєму документальному фільмі «Вбивство Павла» також встановили, що вночі напередодні вбивства під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода". Водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. 15 травня 2017 року Устименка допитали, однак як рухається розслідування далі – невідомо.